Antalya'da trafik kazası! Yaralılar var

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Tekke Mahallesi Kır mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yukarıçatma Mahallesi istikametine seyreden Hamza P. (18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir seranın yanına devrildi. Kazada sürücü Hamza P. ile araçta bulunan İ.D. (15), Y.D. (15), İ.K. (17) ve T.Ş. (20) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası antalya
