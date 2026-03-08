HABER

Aydın’da ’Kara Defter’ çetesine operasyon: 4 tutuklama

Aydın’da tehdit ve silah zoruyla mağdurlardan çek ve senet aldıkları, bu belgeler üzerinden icra takibi başlatarak haciz yoluyla lüks araç ve taşınmazlara el koydukları belirlenen ’Kara Defter’ adlı organize suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Söke ilçesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde faaliyet gösterdiği belirlenen ’Kara Defter’ adlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin mağdurlardan tehdit ve silah zoruyla çek ve senet aldıkları, bu belgeler üzerinden icra takibi başlatarak haciz yoluyla lüks araç ve taşınmazlara el koydukları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin yüksek faiz karşılığında borç para vererek mağdurları iş yeri ve ikametlerinde baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, Aydın merkezli gerçekleştirdikleri operasyonda 10 şüpheyi Söke’de yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 1 senet, 3 bin 900 TL nakit para, 1 adet tefecilik konulu sözleşme senedi, tefecilik suçunda kullanıldığı değerlendirilen 75 boş senet ile tefecilik konulu çeklerle ilgili dilekçe ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Söke Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Aydın
