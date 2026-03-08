Gizli toplantılar da hedefte! İsrail uyardı: “Nerede toplandığınızı biliyoruz”

Orta Doğu'daki gerilim, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin İran’daki üst düzey yetkililere yönelik tehdidiyle yeni bir boyuta taşındı. Adraee paylaşımında, toplantıya katılmayı planlayan kişileri hedef almaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Paylaşımda, İran’daki üst düzey siyasi ve dini yetkililerin toplantılarının yakından takip edildiği vurgulandı.

Adraee'nin kullandığı ifadeler şöyle:

"Zalim Hamaney'in ortadan kaldırılmasının ardından, İran terörist rejimi saflarını yeniden düzenlemeye ve yeni bir lider seçmeye çalışıyor; kırk yıldır toplanmayan İran Uzmanlar Meclisi'nin yakında Kum şehrinde toplanması bekleniyor.

İsrail Devleti'nin uzun kolunun Halife'yi ve onu atamaya çalışan herkesi takip etmeye devam edeceğini vurgulamak isterim.

Halifeyi seçmek üzere oturuma katılmayı planlayan herkesi uyarıyoruz: Sizi de hedef almaktan çekinmeyeceğiz.

Uyaran kişi mazur görülür."

TOPLANTI NOKTALARI DAHA ÖNCE HEDEF ALINMIŞTI

İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar sırasında, İran’da yeni liderin belirleneceği süreçle bağlantılı bazı noktalar da saldırıların hedefi olmuştu. İran medyası, Uzmanlar Meclisi’nin kullandığı bazı tesislerin daha önce saldırılara maruz kaldığını duyurmuştu.

🔴 İran'da dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentinde bulunan binası vuruldu. pic.twitter.com/L64mwTMrEV — Mynet (@mynet) March 3, 2026

İsrail ordusundan gelen son açıklama ise İran yönetimindeki üst düzey isimlere yönelik doğrudan tehdit içeren mesajlardan biri olarak kayda geçti.