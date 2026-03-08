HABER

Bursa’da özel halk otobüsü ters şeride girdi

Bursa’da özel halk otobüsünün ters şeride girmesi trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde seyir halindeki özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Bursa
