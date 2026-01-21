HABER

Antalya'da tüyler ürperten olay: Balık tutarken oltasına ceset takıldı!

Antalya'da Konyaaltı sahilinde balık tutan iki arkadaşın oltasına bir erkek cesedi takıldı. İhbarın ardından olay yerine sağlık, emniyet, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin 23 yaşındaki bir gence ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'daki olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için sahile gelen Metehan İ. ve Can İ. oltalarını yaklaşık 50-60 metre açıkta denize attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlık takıldığını fark etti.

Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, büyük bir balık yakaladıklarını düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Birlikte çekilen olta sahile ulaştığında oltaya takılanın balık değil bir erkek cesedi olduğu görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine sahilde görev yapan ALGE Özel Güvenlik ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık, emniyet, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı sahilde çalışma yaptı. Cesedin üzerinden 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal ismine kayıtlı kimlik çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CESEDİ DENİZDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Öte yandan, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde oltaya takılan cesedin sahile çekildiği ve vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği anlar yer aldı. Balıkçılara yardım eden vatandaşlardan Osman Mütevellioğlu, "Arkadaşlar at-çek yaparken oltaları takıldı. Büyük balık zannettik. Çıkaramıyorlardı. Sonra yardım istediler.

Gittik, baktık ceset. Oradaki arkadaşlarla birlikte dışarı çıkardık. Cesedi dışarı aldık, polise haber verdik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya da tüyler ürperten olay: Balık tutarken oltasına ceset takıldı! 5Kaynak: İHA

