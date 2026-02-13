HABER

Antalya'da Ukraynalı kadını evinde bağlayıp kabus yaşattılar: Filmleri aratmayan görüntüler

Alanya’da Ukraynalı bir kadın evine kadar kapüşonlu 5 şahıs tarafından takip edilip silah zoruyla gasbedildi. Evde elleri bağlanan kadının kripto hesabından 18 bin Euro aktarıldı, evindeki döviz ve altınlar çalındı. Kaçmaya çalışan 4 şüpheli JASAT operasyonuyla yakalandı. Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir gasp olayı yaşandı. Market dönüşü evine giren Ukrayna uyruklu A.H., site koridorunda pusu kuran kapüşonlu 5 kişinin silahlı tehdidiyle dehşeti yaşadı. Ellerini bağladıkları kadının yüz tanıma sistemiyle kripto para hesabına giren şüpheliler, 18 bin Euro’yu başka hesaba aktarırken, evdeki binlerce Euro, dolar ve yaklaşık 200 gram altını da alarak kayıplara karıştı. Kaçış planları ise JASAT’ın nefes kesen takibiyle son buldu.

EVE DÖNERKEN KAPÜŞONLU 5 KİŞİ ÖNÜNE ÇIKTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna uyruklu (A.H.) isimli kadın market alışverişi sonrası ikametine döndüğü esnada, site koridorunda bekleyen kapüşonlu 5 şüpheli şahıs tarafından tabanca gösterilerek ikametine zorla girildi.

ELLERİNİ BAĞLAYIP GASBETTİLER

Evinde elleri bağlanan ve kripto para hesabına yüz tanıma sistemi kullanılarak erişim sağlatılan kadına ait 18 bin Euro başka bir hesaba aktarıldı. Ayrıca ikamet içerisinde bulunan 5 bin Euro, 7 bin ABD Doları ve yaklaşık 200 gram altın maskeli şüpheli şahıslar tarafından çalındı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin R.A. (38) A.S (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 4’ü kaçmaya çalıştıkları sırada Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma şahısların eve girmesi, kaçtıkları panelvan aracın takibi ve karayolunda düzenlenen operasyonla şahısların yakalanıp gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

