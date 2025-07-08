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Antalya'da yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında, iddiaya göre klima motorunun alev alması sonucu yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya da yangında dumandan etkilenen 7 si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı 1

Apartman boşluğunu saran dumanlar nedeniyle dışarı çıkamayan diğer dairelerdeki 7’si çocuk, 10 kişi ekiplerce maske takılarak aşağıya indirildi.

Dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yangın diğer dairelere sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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