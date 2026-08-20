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Antalya'da yaşlı anne ve kızı aynı evde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 80’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60’lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil aynı evde ölü bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Antalya'da yaşlı anne ve kızı aynı evde ölü bulundu

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı ve 80’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60’lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.

Antalya da yaşlı anne ve kızı aynı evde ölü bulundu 1

ANNE-KIZ EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından polis ekipleri yaşlı anne ile kızını farklı odalarda hareketsiz halde ölü buldu.

Antalya da yaşlı anne ve kızı aynı evde ölü bulundu 2

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve kızının hayatının kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya anne
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