Antalya’da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerindeki Dikmen Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü T. yönetimindeki şehir içi yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kazada midibüste bulunan yolculardan Derya A. (40), Nurcan G. (26), Tazagül K. (24) ve Şahadet T. (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik’teki hastanelere götürüldü.
Midibüsün Antalya’dan aldığı yolcuları Serik’e götürdüğü ve içerisinde 20 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

