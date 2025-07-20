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Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.

Bunaltıcı sıcak ve yüksek nemden etkilenen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'nden denize girerken, bazıları da su sporları yaptı.

Güneşlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra birçok kişi, sahil bandındaki yeşil alanlarda kurdukları kamp sandalyelerinde gölgeliklerde oturup piknik yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, il genelinde sıcaklığın artarak mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yapılmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya nem
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