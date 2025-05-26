HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'daki 15 katlı binada can pazarı! Ekipler seferber oldu

Antalya'da 15 katlı binada çıkan yangında büyük panik yaşandı. Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, balkonlara çıkarak yardım istemeye başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu olayda vatandaşlar tek tek kurtarıldı. Dumandan etkilenen dördü hastaneye götürüldü.

Antalya'daki 15 katlı binada can pazarı! Ekipler seferber oldu

Antalya'daki yangın, Kepez'deki bir apartman dairesinin mutfak kısmında, saat 10.30 sıralarında başladı. Yangın bir anda büyüyünce alevler, mutfaktaki camları patlatarak binanın dışına ulaştı.

Bu sırada yangının çıktığı evde yaşayanlar, alevlere müdahale etmeye çalıştı.

YANGINDA-MAHSUR-KALAN-6-KISI-BALKONDAN-_733231_216583

BALKONLARA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Durumu fark eden bina sakinleri de evlerinin balkonuna çıkarak yardım istemeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGINDA-MAHSUR-KALAN-6-KISI-BALKONDAN-_733228_216583

EKİPLER SEFERBER OLDU

Malzeme taşımak için bina önünde bulunan asansörlü nakliye aracı sahibi, asansörüyle mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hem yangına müdahale etmeye hem de mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

YANGINDA-MAHSUR-KALAN-6-KISI-BALKONDAN-_733229_216583

Yangının başladığı evin üst katındaki balkonda mahsur kalan iki kadını merdivenli sepete alan itfaiye, aşağı indirdi.

Balkondan alınan Serpil Pınargözü, yangından korkan kedisini de sırt çantasının içine koydu.

SEPETE BAĞLANAN SEDYEYLE KURTARILDI

Bu sırada yangının yaşandığı evde dumandan etkilenen Hamza Ateş ve Hasan Salkım'ı kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Dumandan etkilenen baygın Hasan Salkım, sepete bağlanan sedye üzerinde indirildi.

Salkım ile kendisini balkona çıkaran arkadaşı Hamza Ateş, ambulansla hastaneye götürüldü.

YANGINDA-MAHSUR-KALAN-6-KISI-BALKONDAN-_733223_216583

Çevredekilerin büyük panikle izlediği yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangının çıktığı ev ve üst katlarda zarar oluştu, mahsur kalan toplam altı kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan altı kişiden dumandan etkilenen dördü hastaneye götürüldü.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni boş araziden çıktı!13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni boş araziden çıktı!
Arif Kocabıyık hakkında karar verildi!Arif Kocabıyık hakkında karar verildi!

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.