Antalya'daki 15 katlı binada can pazarı! Ekipler seferber oldu

Antalya'daki yangın, Kepez'deki bir apartman dairesinin mutfak kısmında, saat 10.30 sıralarında başladı. Yangın bir anda büyüyünce alevler, mutfaktaki camları patlatarak binanın dışına ulaştı.

Bu sırada yangının çıktığı evde yaşayanlar, alevlere müdahale etmeye çalıştı.

BALKONLARA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Durumu fark eden bina sakinleri de evlerinin balkonuna çıkarak yardım istemeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Malzeme taşımak için bina önünde bulunan asansörlü nakliye aracı sahibi, asansörüyle mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hem yangına müdahale etmeye hem de mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yangının başladığı evin üst katındaki balkonda mahsur kalan iki kadını merdivenli sepete alan itfaiye, aşağı indirdi.

Balkondan alınan Serpil Pınargözü, yangından korkan kedisini de sırt çantasının içine koydu.

SEPETE BAĞLANAN SEDYEYLE KURTARILDI

Bu sırada yangının yaşandığı evde dumandan etkilenen Hamza Ateş ve Hasan Salkım'ı kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Dumandan etkilenen baygın Hasan Salkım, sepete bağlanan sedye üzerinde indirildi.

Salkım ile kendisini balkona çıkaran arkadaşı Hamza Ateş, ambulansla hastaneye götürüldü.

Çevredekilerin büyük panikle izlediği yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangının çıktığı ev ve üst katlarda zarar oluştu, mahsur kalan toplam altı kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan altı kişiden dumandan etkilenen dördü hastaneye götürüldü.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır