Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşa aslan saldırısı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şimdi de Bitlis'te kucağında bebekle dolaşan bir vatandaşa ayı saldırdı. Yaşanan korkunç anlar kameralara yansıdı. İşte o görüntüler!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir ailenin üzerine ayı saldırdı. Kucağında bebek bulunan vatandaşa yönelen saldırı anları cep telefonuna yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Olayda büyük panik yaşanırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde ailenin büyük panik yaşadığı, çevredeki vatandaşların ise korkuyla kaçıştığı görüldü. Olayın ardından bölgeden uzaklaştırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.

ANTALYA'DA ASLAN SALDIRISI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yer alan 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki 'Zeus' adlı erkek aslan, saat 02.00 sıralarında kafesinden çıkarak kaçmıştı. Aslan, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırıp, yaralamıştı. Olayın fark edilip ihbarda bulunulması üzerine gelen sağlık ekibi, Süleyman Kır'ı hastaneye götürmüştü.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Bitlis
