Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün (30.01.2026), İlimiz Corendon Airlines Park Stadyumu'nda, Antalyaspor - Trabzonspor profesyonel futbol takımları arasında yapılacak müsabaka öncesi Trabzonspor takım otobüsüne yönelik zarar verme olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek; sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir" denildi.

