HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalyaspor maçı için Antalya'da bulunan Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün (30.01.2026), İlimiz Corendon Airlines Park Stadyumu'nda, Antalyaspor - Trabzonspor profesyonel futbol takımları arasında yapılacak müsabaka öncesi Trabzonspor takım otobüsüne yönelik zarar verme olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır.

Antalya Emniyet Müdürlüğü nden Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama 1

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek; sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir" denildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü nden Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama 2

30 Ocak 2026
30 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdiABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi
Yer: Sakarya! Cansız bedeni bulunduYer: Sakarya! Cansız bedeni bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor antalya emniyet müdürlüğü saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.