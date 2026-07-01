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Antalya Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 1 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve keyifli olacak. Sıcaklık 26 ile 27 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 14 ile 15 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Nem oranı %60 civarında kalırken, rüzgarın hızı saatte 10 km olacak. Güneşten korunmak için şapka, güneş kremi ve hafif giysiler kullanmak önemli. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman.

Antalya Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Antalya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 26 ile 27 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 15 derece arasında düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 10 km civarında esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali ise neredeyse yok denecek kadar az.

Antalya'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 27 ile 28 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 15 ile 16 derece civarında seyredecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 26 ile 27 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 15 ile 16 derece arasında kalacak. 4 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 25 ile 26 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları da 15 ile 16 derece civarında olacak. Bu dönemde nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgarın hızı saatte 10 km civarında esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali ise neredeyse yok denecek kadar az.

Güzel hava koşullarından faydalanmak için bazı önlemler almak önemli. Öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka ve güneş kremi kullanın. Bol su içmek vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Bu şekilde serin kalabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirirken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunun. Sağlığınız açısından bu öneriler faydalı olacaktır.

Antalya'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Keyifli vakit geçirmek için uygun bir zaman.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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