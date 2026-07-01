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Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Özgür Özel'le görüştükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Görüşmede Özel'in mesajlarının Kılıçdaroğlu'na iletildiği iddia edildi.

Ufuk Dağ

CHP'de son dönemde yaşanan siyasi hareketlilik sürerken dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU İLE 45 DAKİKALIK GÖRÜŞME

tv100 CHP Muhabiri Gül Gündüz'ün haberine göre, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MYK toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

ÖZEL'İN MESAJLARI İLETİLDİ

Kulis bilgisine göre Öztunç'un, görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajlarını Kılıçdaroğlu'na ilettiği, Kılıçdaroğlu'nun da Özel'e iletilmek üzere mesaj verdiği öğrenildi.

"BUNUN DIŞINDA BİR ŞEY SÖYLEMEM"

Öte yandan Ali Öztunç, tv100 ekranlarında Buket Aydın'ın programına konuk olan Can Özçelik'e yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Öztunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün önce Özgür Bey'le görüştüm. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Bunun dışında bir şey söyleyemem."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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