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Sahile vuran dron parçası ekipleri harekete geçirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sahile vuran şüpheli cisim ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemede cismin insansız hava aracının gövde aksamı olduğu ve patlayıcı madde içermediği belirlendi.

Sahile vuran dron parçası ekipleri harekete geçirdi

Başoğlu sahilinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sahilde şüpheli bir cisim bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahile vuran dron parçası ekipleri harekete geçirdi 1

SAHİLE DRON DÜŞTÜ

Ekipler tarafından tespit edilen cisimle ilgili SAS Timi ile koordinasyon sağlandı. Yapılan incelemede cismin GERBERA tipi insansız hava aracına (İHA) ait gövde aksamı olduğu ve herhangi bir patlayıcı madde içermediği tespit edildi. Şüpheli cisim, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak bölgeden kaldırıldı.

Sahile vuran dron parçası ekipleri harekete geçirdi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya dron
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