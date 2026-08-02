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Antalya Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 2 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 35-36 derece arasında değişirken, gece ise 23-24 dereceye düşecek. Nem oranı %47-60 arasında olacak, rüzgar hızı ise 3-15 km/saat civarında seyredecek. Bu sıcak yaz havası önümüzdeki günlerde de devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi ve güneş koruyucu kullanması önemlidir. Aksi takdirde, dehidrasyon ve güneş çarpması riski artabilir.

Antalya Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da hava durumu, 2 Ağustos 2026 Pazar günü oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 - 36 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23 - 24 derece arasında kalacak. Nem oranı %47 - %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 - 15 km/saat civarında olacak. Bu hava koşulları, tipik bir yaz gününü gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34 - 35 derece olacak. 4 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 33 - 34 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları 23 - 25 derece arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızı benzer seviyelerde kalacak. Antalya'da yaz aylarının sıcak ve güneşli havası devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Bol su tüketmek fayda sağlayacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda durmak önemlidir. Bu önlemler, sağlık sorunlarını engellemek için gereklidir. Aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek dehidrasyon ve güneş çarpması tehlikesine karşı tedbirli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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