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Antalya Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya, Ekim ayının başıyla birlikte yaz sıcaklıklarından kurtulmuşken, ılıman havanın tadını çıkarıyor. Bugün güneş ışıklarıyla aydınlanan şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerine yaklaşırken serin hava, açık havada vakit geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Güneşin batışı renk cümbüşüne sahne olurken, dışarıda geçireceğiniz zaman için hafif giysiler ve su bulundurmanız öneriliyor.

Antalya Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya, Ekim ayının başında yazın sıcak günlerini geride bırakıyor. Havalar artık serin ve rahata dönüyor. Bugün, 02 Ekim 2026 Cuma, Antalya’da hava durumu oldukça keyifli. Güneş, sıcak ışıklarıyla gün boyunca şehrin her yerini aydınlatıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek ve doğayla bütünleşmek isteyenler için ideal. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık düşüyor. Serin havanın tadını çıkarmak için harika bir zaman dilimi sunuyor.

Bugünkü hava nasıl derseniz, Antalya'nın mavi gökyüzü ve hafif rüzgar, eşsiz doğasının tadını çıkarmak için güzel bir manzara oluşturuyor. Güneş batarken, ılıman hava renkli bir cümbüşe sahne oluyor. Akşam saatlerinde dışarıda oturmak için harika bir fırsat var. Açık havada vakit geçirecekseniz, hafif ceket veya şal bulundurmayı unutmayın. Gün batımından sonra havanın serinlemesi muhtemel.

Önümüzdeki günlerde hava durumu pek değişmeyecek. Cumartesi günü sıcaklık, bugünkü gibi ilerleyecek. Ancak biraz daha bulutlu geçebilir. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Pazar ve pazartesi günlerinde hafif rüzgar hissedilecek. Ancak açık havada etkinlikler için harika bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Deniz planlarınız varsa, deniz suyu sıcaklığı oldukça keyif verici.

Dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Öncelikle, güneş ışınlarının etkili olabileceğini unutmamalı. Güneş koruyucu kremler kullanmak faydalı olur. Özellikle çocuklar ve hassas ciltler için bu gereklilik oluşturur. Ayrıca, açık havada uzun süre duracaksanız, su kaybını önlemek için yanınıza su almayı ihmal etmeyin. Rüzgarın serin etkisiyle hafif giysiler tercih etmek önemli.

Bu güzel havayı ve Antalya’nın doğasını keyifle değerlendirin. Böyle havalar, yerli ve yabancı turistler için mükemmel bir dönemdir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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