Antalya Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli bir konu. Hava tahminlerine göre gün boyunca sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 10 ile 15 derece arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Yağışlı hava, dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Bazı aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıkları 7 ile 18 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 4 Mayıs'ta sıcaklıklar 5 ile 18 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu bir şekilde seyredecek. 5 Mayıs Salı günü 8 ile 20 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi hava durumuna göre planlamak gerekebilir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmak da güvenliği artırır.

