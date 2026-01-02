HABER

Antalya Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Sıcaklık, gün boyunca 20 ile 25 derece arasında değişecek. Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşturuyor. Yaz aylarına benzer sıcaklıklar bekleniyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu trendi devam edecek. Dışarıda vakit geçirecekler için, güneşten korunmak adına dikkatli olmak faydalı olacak.

Ufuk Dağ

Antalya'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 25 derece arasında kalacak. Nem oranı %78 civarında ölçülüyor. Rüzgar hızı saatte 2.5 km olarak belirlendi. Gün doğumu saati 07:09:31. Gün batımı ise 18:23:51'dir.

Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun. Öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Bu nedenle hafif bir gölgelik arayışına gerek duyulabilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 20 ile 25 derece arasında olacak. Hava güneşli geçecek. 4 Ocak Pazar günü de benzer koşullar sürecek. Sıcaklık yine 20 ile 25 derece civarında kalacak. 5 Ocak Pazartesi günü de açık hava koşulları devam edecek.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem sunuyor. Dışarıda vakit geçirirken, güneş ışınlarından korunmak önemli. Hafif bir şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir rüzgar bekleniyor. Yanınıza bir hırka almanızda yarar var. Gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Rahat kıyafetler giymeniz de önemli.

Antalya'da 2 Ocak 2026 Cuma günü ve ilerleyen günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için güzel bir fırsat sunuyor.

