Antalya Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık 25 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %54 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 25 ile 32 derece arasında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 25 ile 34 derece arasında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmesi önemlidir. Güneşten korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden uzak durulması tavsiye edilmektedir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.