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Antalya Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla hava koşulları sıcak ve güneşli devam etmekte. Gündüz sıcaklık 34-35 derece arasında değişiyor. Gece ise 24-25 dereceye geriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 32-34 derece seviyelerinde seyredecek. Sıcak havada dikkatli olmak, dışarıda geçirilecek zamanlarda gölgelik alanları tercih etmek gerekiyor. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler, sıcak çarpması riskini azaltıyor.

Antalya Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Antalya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 derecelerde. Gece ise 24-25 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz iklimine uygun. Sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günler için önemli bir değişiklik söz konusu değil. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 33-34 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 32-33 derece civarında seyredecek. Böylece Antalya'nın yaz aylarındaki sıcak havası devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması önemli. Gölgelik alanlarda bulunmak ve bol su içmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamak en iyisidir. Bu önlemler, Antalya'daki sıcak havada sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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