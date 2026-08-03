Antalya Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Antalya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 derecelerde. Gece ise 24-25 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz iklimine uygun. Sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günler için önemli bir değişiklik söz konusu değil. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 33-34 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 32-33 derece civarında seyredecek. Böylece Antalya'nın yaz aylarındaki sıcak havası devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması önemli. Gölgelik alanlarda bulunmak ve bol su içmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamak en iyisidir. Bu önlemler, Antalya'daki sıcak havada sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.