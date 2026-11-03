Antalya Hava Durumu! 03 Kasım Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da, 3 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılıman. Bugünkü hava durumu, Antalya'nın tipik Akdeniz iklim özelliklerini yansıtıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşin sıcaklığı keyifli. Güneşli bir hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Deniz kenarındaki yerler, gün boyunca kalabalık olabilir.

Bu dönem Antalya'da hava durumu genel olarak huzurlu. Güneşli hava, piknik veya yürüyüş yapmak isteyenler için harika bir fırsat. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik yaşanabilir. Özellikle akşam saatlerinde serinlik oluşabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Deniz kenarındaki esintiler akşam saatlerinde serinlik yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde Antalya hava durumu genel olarak ılıman kalacak. Bu hafta içerisinde sıcaklıklar benzer seviyelerde devam edecek. 4 Kasım Çarşamba ve 5 Kasım Perşembe günlerinde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Ancak bu günlerde bulutlu hava geçişleri olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini kontrol etmekte yarar var.

Hava koşulları hakkında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ani değişiklikler. Mevsim geçiş dönemlerinde sıcak havadan serin havaya geçişler yaşanabiliyor. Dışarıda uzun süre kalacaksanız ekstra kıyafet almayı unutmayın. Ayrıca, güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak iyi bir fikir. Güneşli hava gün boyunca sürse de akşamları serinleyecektir.

Antalya'nın 3 Kasım tarihli hava durumu keyifli bir gün geçirmek için mükemmel. Havanın açık ve ılıman olması dış mekan etkinlikleri için ideal. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumu tahminlerini dikkate almanız faydalı olacaktır. Uygun önlemler alarak güzel günlerin tadını çıkarabilirsiniz.