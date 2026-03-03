Antalya Hava Durumu! 03 Mart Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu, güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 0 derece civarına düşecektir. Antalya'da hava durumu keyifli ve serin olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 4 Mart Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı -3 derece civarında olması tahmin edilmektedir. 5 Mart Perşembe günü gündüz sıcaklığı 11 derece civarında olacaktır. Geceyse sıcaklığın -4 derece civarında olması öngörülmektedir. 6 Mart Cuma günü gündüz sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -2 derece civarına inecek. Antalya'da hava durumu serin ve güneşli geçecek.

Serin hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri planlanabilir. Bu, güneş ışığından faydalanmanızı sağlar. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekirse uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmalısınız.

Antalya'da 3 Mart 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu, güneşli ve serin geçecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olursanız keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.