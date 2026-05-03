Antalya Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 12 derece civarında başlayacak. En yüksek sıcaklık ise 18 derece olacak. Nem oranı %83 seviyelerinde. Rüzgar hızı 7 km/s civarında seyredecek.

Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez şemsiye veya yağmurluk almak faydalıdır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunması önerilir.

4 Mayıs Pazartesi günü hava durumu daha stabil hale gelecek. Hafif yağışların ardından hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 18 derece arasında değişecek. 5 Mayıs Salı günü hava daha da açılacak. Sıcaklıklar 13 ile 20 derece arasında seyredecek. Haftanın ortasından itibaren Antalya'da güneşli hava koşulları hakim olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 29 derece arasında olacak. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklık ise 19 ile 30 derece arasında değişecek.

Öğle saatlerinde artan sıcaklıklara dikkat edilmelidir. Güneş çarpmasına karşı tedbirli olmak gerekmektedir. Şapka takmak, güneş kremi sürmek ve bol su içmek önemlidir. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.