Antalya Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü Antalya'da hava durumu dengeli. Şehir, sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissettiriyor. Ancak günün ortalarında sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 19 ile 21 derece arasında değişecek. Gün boyunca dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Nem oranının biraz yüksek olduğuna dikkat etmek gerekir. Bu durum zaman zaman terleme hissini artırabilir. Antalya'da hava, güneşli ve arada bulutlu geçecek.

Gelecek günlerde hava durumunda değişiklikler olacağı görülüyor. Yarın ve sonraki günlerde sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. 5 Kasım'da sıcaklık 17 ile 19 derece arasında tahmin ediliyor. Bu, soğuk hava akımlarının etkisini hissettirebilir. Hafta sonuna doğru hafif yağışların olma ihtimali de söz konusu. Kapalı ve hafif rüzgarlı hava, dışarıdaki aktiviteleri etkileyebilir.

Antalya'daki hava durumunu değerlendirirken dikkatli olmak gerek. Ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Giyim seçimleri yapmak, dış mekan aktiviteleri için önemlidir. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, hafif bir ceket ya da yağmurluk almak iyi bir fikir. Hava koşullarına bağlı olarak zamanınızı iyi planlayın.

Umuyorum ki Antalya'daki hava durumu, aktivitelerinizi olumsuz etkilemez. Ayrıca, hava durumunu takip ederek plan yapmayı unutmamalısınız. Antalya’nın iklimi sürprizler barındırabilir. Hava tahminlerini göz önünde bulundurmak, keyifli bir deneyim yaşamanıza katkı sağlayacaktır.