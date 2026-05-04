Antalya Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Öğle ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bekleniyor. Sıcaklık 11 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında ölçülecek. Rüzgar saatte 15 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Mayısın 5'inde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında değişecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 21 derece arasında seyredecek. 7 Mayıs Perşembe günü de hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 13 ile 22 derece arasında kalacak.

Böyle bir dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.