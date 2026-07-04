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Antalya Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve keyifli geçiyor. Sıcaklık 26 ile 28 derece arasında seyrederken, nem oranı %54 olacak. Ancak, 5 Temmuz Pazar günü yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık bu tarihte 22 ile 24 derece arasında düşecek. Açık hava etkinlikleri için gerekli önlemleri almak, planlarınızı oluştururken önemli bir faktör.

Antalya Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranı %54 seviyesinde. Rüzgar saatte 3 km hızla doğudan esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için ideal.

5 Temmuz Pazar günü bazı değişiklikler var. Zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklık 22 ile 24 derece arasında kalacak. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgarın saatte 4 km hızla güneydoğudan esmesi bekleniyor. Yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

6 Temmuz Pazartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar yine 22 ile 24 derece arasında kalacak. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar saatte 3 km hızla güneydoğudan esecek. Açık hava etkinliklerini kapalı alanlara almak daha uygun olabilir.

7 Temmuz Salı günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 22 ile 24 derece arasında olacak. Nem oranı %60 seviyesinde. Rüzgar saatte 3 km hızla güneydoğudan esecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak önemli.

Antalya'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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