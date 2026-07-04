Dövme mürekkebinin içinden bakın ne çıktı! Risk düşündüğünüzden daha büyük

İnsanoğlu binlerce yıldır manevi, kültürel veya tamamen kişisel sebeplerle vücuduna dövme yaptırıyor. Tarih bize bu uygulamanın kültürel boyutu hakkında çok şey anlatsa da, sağlığımızı tam olarak nasıl etkilediği konusunda bilgilerimiz hala oldukça sınırlı. Dövme iğnesiyle cildin orta tabakası olan dermise enjekte edilen mürekkep, vücudumuz tarafından anında "yabancı bir tehdit" olarak algılanıyor ve bağışıklık sistemimiz vakit kaybetmeden savunmaya geçiyor.

Vücudumuz bunu yok etmek etmek için bağışıklık hücrelerinden oluşan bir ordu gönderiyor. Ancak mürekkep partikülleri, bu hücrelerin yok edip vücuttan atamayacağı kadar büyük olduğu için dövmeler deride kalıcı hale geliyor.

Parçacıklar lenfatik sisteme sızarak bağışıklık aktivitesinin merkezleri olan lenf düğümlerine ulaşıyor ve burada birikiyor. Örneğin dünyaca ünlü rapçi MGK, lenf düğümlerinin yoğun olduğu bölgelere yaptırdığı devasa siyah dövme sonrası cildinin sarardığını ve "çok hastalandığını"

açıklamıştı.

ARAÇ BOYASINDAN İNSAN DERİSİNE: MÜREKKEBİN İÇİNDEKİ ZEHİR

Dövmeleri kalıcı yapan şey, modern mürekkeplerin son derece karmaşık bir kimyasal kokteyl olmasıdır. Uzmanlara göre, günümüzde kullanılan birçok pigment insan derisine enjekte edilmek üzere üretilmemiştir; aslında araç boyası, plastik ve yazıcı toneri gibi endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir.

Araştırmacılar dövme mürekkeplerinde nikel, kobalt, krom ve nadiren de olsa kurşun gibi ağır metaller tespit ediyor. Bu metallerin birikmesi, iç organ hasarı ve ciddi alerjik reaksiyonlar gibi sorunlara yol açabiliyor. Kırmızı mürekkepli bir dövme yaptıran Polonyalı bir adamın terleme yeteneğini kaybetmesi, tüm vücut kıllarının dökülmesi ve vitiligo (ciltte beyaz lekeler) hastalığına yakalanması bu alerjik şokların en çarpıcı örneklerinden biri.

RENKLİ DÖVMELER VE KANSER RİSKİ

Özellikle kırmızı, sarı ve turuncu gibi renkli mürekkepler, kronik iltihaplanma ile daha sık ilişkilendiriliyor. Bu renkli mürekkeplerde tekstil ve plastikte de kullanılan "azo pigmentleri" bulunuyor. Dövmeniz güneş ışığına veya silinmek üzere lazere maruz kaldığında bu pigmentler

parçalanarak, laboratuvar ortamında kanser ve genetik hasarla ilişkilendirilen aromatik aminlere

dönüşebiliyor.

Siyah mürekkeplerde ise araç egzozunda da bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) yer alabiliyor. İnsanlarda dövmeleri doğrudan kansere bağlayan kesin bir kanıt henüz olmasa da, yakın tarihli bir araştırma, dövmeli kişilerin cilt kanseri (melanom) riskinin yüzde 29 daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Dövme işlemi sadece ağır kimyasallara maruz kalmakla kalmaz, aynı zamanda cilt bariyerini deldiği için Hepatit B, C ve çeşitli tehlikeli bakterilere de kapı aralar. Birçok ülkede dövme endüstrisinin büyük ölçüde denetimsiz olduğunu unutmamak gerekir.

Eğer otoimmün bir hastalığınız veya zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa, dövme koltuğuna oturmadan önce mutlaka bir doktora danışmalısınız. Dövme, kişinin kendini ifade etmesinin güçlü bir yolu olmaya devam etse de; gittiğiniz stüdyonun üst düzey hijyen kurallarına uyduğundan ve kullanılan mürekkeplerin kalitesinden emin olmak, bu ömür boyu sürecek kimyasal yolculukta alabileceğiniz en iyi önlemdir.