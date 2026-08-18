Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Melih Meriç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meriç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, milletvekili Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.

Kaynak: AA