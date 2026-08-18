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Moskova yüzlerce İHA ile hedef alındı! Panik anları, Ruslar korkuyla kaçıştılar

Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırılarını artırdı. Moskova, yüzlerce İHA ile hedef alındı. Saldırı anında Rusların yaşadığı panik dolu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Moskova yüzlerce İHA ile hedef alındı! Panik anları, Ruslar korkuyla kaçıştılar
Recep Demircan

Ukrayna Rusya'ya yönelik saldırıları devam ettiriyor. Dün gece Moskova yüzlerce İHA tarafından hedef alındı. Rus yetkililer yaptığı açıklamasında 620 insansız hava aracından (İHA) 180'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Moskova yüzlerce İHA ile hedef alındı! Panik anları, Ruslar korkuyla kaçıştılar 1

SİVİL ALTYAPI HASAR GÖRDÜ

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da sosyal medya hesabından, bölgenin gece yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti. Bölgenin birçok noktasında sivil altyapının hasar gördüğü aktarıldı.

Moskova yüzlerce İHA ile hedef alındı! Panik anları, Ruslar korkuyla kaçıştılar 2

YARALILAR VAR

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Öte yandan Ukrayna'nın saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Moskova'da saldırılardan kaçmaya çalışan Rusların yaşadığı panik dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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