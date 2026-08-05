Antalya Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24 dereceye gerileyecek. Bu sıcaklıklar Antalya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde de hava sıcaklıkları 27 derece civarında olacak. Bu durum Antalya'da yaz keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir dönemi işaret ediyor.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek de bu dönemde gerekli. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekiyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek sağlığı korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların dikkatli olması önemli.

Antalya'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu yazın tipik sıcak ve güneşli koşullarını yansıtıyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir hava bekleniyor.