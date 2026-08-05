HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gün boyunca hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gündüz sıcak ve güneşli hava, 24 dereceye düşen gece sıcaklıkları ile devam edecek. 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde de sıcaklıklar benzer şekilde seyredecek. Bu koşullar, yaz aktiviteleri için ideal bir dönem sunuyor. Güneşte uzun süre kalmamak, bol su içmek ve koruyucu önlemler almak önemli hale geliyor.

Antalya Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24 dereceye gerileyecek. Bu sıcaklıklar Antalya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde de hava sıcaklıkları 27 derece civarında olacak. Bu durum Antalya'da yaz keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir dönemi işaret ediyor.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek de bu dönemde gerekli. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekiyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek sağlığı korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların dikkatli olması önemli.

Antalya'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu yazın tipik sıcak ve güneşli koşullarını yansıtıyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir hava bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar! İki aile 112 cenaze3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar! İki aile 112 cenaze
Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: 'İki şişe alayım dedim hayatım kaydı'Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: 'İki şişe alayım dedim hayatım kaydı'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Mete Kuş hakkında yeni karar

Mete Kuş hakkında yeni karar

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.