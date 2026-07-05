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Antalya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu, 5 Temmuz 2026 Pazar günü kıyı bölgelerinde açık geçecek. Hava sıcaklığı 30-32 derece seviyelerinde olacakken, iç ve yüksek kesimlerde bu değer 25-27 dereceye düşecek. Nem oranı %55 civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde açık ve sıcak hava koşulları sürecek. Yağışlı hava iç kesimlerde etkili olabilir. Alternatif kıyafet ve ekipman bulundurmak önem taşıyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor.

Antalya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu kıyı bölgelerinde açık olacak. Hava sıcaklığı 30-32 derece arası tahmin ediliyor. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden, saatte yaklaşık 2 km hızla esmesi bekleniyor.

İç ve yüksek kesimlerde ise hava sıcaklığı 25-27 derece civarında olacak. Bu bölgelerde zaman zaman yağışlı koşulların etkili olması öngörülüyor. Nem oranı yine %55 seviyesinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 29-32 derece arasında olması tahmin ediliyor. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 30-33 dereceye yükselebilir. Kıyı kesimlerinde açık ve sıcak hava koşulları hâkim olacak. İç ve yüksek kesimlerde ise yine zaman zaman yağış bekleniyor.

Bu dönemde Antalya'da hava durumu genellikle açık ve sıcak kalacak. Kıyı kesimlerinde nem oranı yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka, güneş kremi ve bol su tüketimi alınmalıdır. İç ve yüksek kesimlerde yağışlı koşullar etkili olabileceği için planlanan açık hava etkinlikleri için uygun kıyafet ve ekipman bulundurulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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