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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde 1 şüphelinin evine baskın düzenlendi.

İzmir de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama 1

SİLAH KAÇAKÇISI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Evde yapılan aramada 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir silah kaçakçılık
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