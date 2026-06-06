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Antalya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 6 Haziran 2026 tarihinde hava durumu, güneşli ve ılımandır. Sabah saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında olurken, gündüz bu sıcaklık 27 dereceye çıkabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 26 derece seviyesine düşmektedir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 29 dereceye kadar yükselebilir. 8 Haziran'da beklenen sağanak yağışlar için şemsiye veya yağmurluk bulundurulması önerilmektedir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önemlidir.

Antalya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece civarındadır. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Gündüz sıcaklığı 27 dereceye yükselebilir. Hava, parçalı bulutlu olarak devam eder. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 dereceye düşer. Hava az bulutludur. Hissedilen sıcaklık ise 27 derece civarındadır. Gece saatlerinde sıcaklık 23 dereceye geriler. Hava açıktır. Hissedilen sıcaklık 25 derece civarındadır. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla eser. Nem oranı sabah %68’dir. Gündüz %59, akşam %65 ve gece %76 seviyelerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacaktır. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 29 dereceye yükselebilir. 8 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenmektedir. Bu dönemde Antalya'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Bol su tüketmeleri de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, 8 Haziran Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlara karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da yararlı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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