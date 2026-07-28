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Trump'tan İran'a rest! Ses getirecek açıklama: 'Savaşmak istiyor'

ABD ile İran arasındaki gerilim bölgedeki tansiyonu sürekli körüklerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ı İran'a saldırmaya zorlama rutini devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a rest geldi. 'İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız' ifadesinde bulunan Trump, Netanyahu'nun ise savaşa devam etmek istediğini belirtti.

Trump'tan İran'a rest! Ses getirecek açıklama: 'Savaşmak istiyor'
Doğukan Akbayır

Orta Doğu'daki gerilim tüm hızıyla sürerken ABD Başkanı Trump'tan son günlerde artan tansiyonla ilgili açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada, "İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız. İran ile bir anlaşmaya varmak, ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir." dedi.

Trump tan İran a rest! Ses getirecek açıklama: Savaşmak istiyor 1

"İRAN'A KARŞI GÜÇLÜ BİR KONUMDAYIZ"

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump İran'a yönelik son durumu değerlendirdi, İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine saldırmaktan kaçınmak istediğini söyledi.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Enerji santrallerine ve köprülere saldırmaktan kaçınmak istiyorum. Şu anda İran'a karşı çok güçlü bir konumdayız" dedi.

Trump'a bu tür altyapıları hedef almayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir niyetim yok" yanıtını verdi.

Trump tan İran a rest! Ses getirecek açıklama: Savaşmak istiyor 2

"NETANYAHU SAVAŞA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

"Netanyahu savaşa devam etmek istiyor" diyen Trump, "İran'ın artık anlaşmaları bozmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Orta Doğu netanyahu trump
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