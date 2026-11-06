Antalya Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 6 Kasım 2026 tarihi, Akdeniz'in güzellikleriyle dolu bir gün olarak öne çıkıyor. Bugün Antalya'nın hava durumu oldukça ılımandır. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Civarında hafif bir rüzgâr mevcut. Serin fakat güneşli bir gün yaşıyoruz. Kış aylarının yaklaşması, şehrin doğal dokusunu estetik hale getiriyor. Güneşin parıltısı ve denizden gelen hafif rüzgâr, dışarıda keyifli vakit geçirmek isteyenler için cazip bir atmosfer sunuyor.

Güne serin fakat güneşli bir gökyüzü ile başlayacağız. Zaman zaman hafif bulutlu hava oluşabilir. Ancak bu bulutlar, güneş ışınlarını geçirecek. Gün boyunca hava, yüz güldürecek gibi görünüyor. Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak uygun bir gün. Ayrıca açık havada kahve molası vermek için de harika bir fırsat. Antalya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için şimdiden plan yapabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Hava tahminlerine göre sıcaklık değerlerinde büyük dalgalanma beklenmiyor. Hava sıcaklığı 19 ile 21 derece arasında kalmaya devam edecek. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir husus, gece saatlerinde sıcaklıkların hafif düşeceği. Açık havada vakit geçirenlerin uygun giysiler seçmesi faydalı olur. Havanın genel olarak az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ancak yerel yağış ihtimali de mevcut. Dış mekan aktivitelerinizi planlarken hava tahminlerini takip etmenizde yarar var.

Havanın bu şekilde devam etmesi, doğa tutkunları için mükemmel bir fırsat sunuyor. Antalya'da zaman geçirecekseniz, güncellenen hava raporlarına göz atmayı unutmayın. Yağışlı havalar, dışarıda geçirdiğiniz zamanı kısıtlayabilir. Bu nedenle olası ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun.

Antalya'daki kadın ve erkekler, 6 Kasım 2026'da keyifli bir gün geçirecek. Bugünkü hava durumu, dışarıda keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak. Önümüzdeki günlerde sıcak, dikkatli olunması gereken bir hava durumu sizi bekliyor. Antalya'nın tadını çıkarın. Doğa ile iç içe olmanın güzelliklerini yaşayın.