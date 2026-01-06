Antalya Hava Durumu! 06 Ocak Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 6 Ocak 2026 Salı günü, hava açık ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 11 derece civarında seyredecek. Nem oranı %42 civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı ise saatte yaklaşık 3.35 kilometre olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için iyi bir gün sağlıyor.

Antalya'daki hava koşulları önümüzdeki günlerde değişiklik gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 12 derece civarında kalacak. 8 Ocak Perşembe günü, hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 17 derece olarak ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 13 derecede kalacak. 9 Ocak Cuma günü, hava orta şiddette yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 11 dereceye düşecek.

Bu dönemde 9 Ocak Cuma günü beklenen yağmurlar için hazırlıklı olmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Hava durumunu göz önünde bulundurmalılar. Yanlarında uygun kıyafet bulundurmaları önerilir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkat edilmeli. Araçların hava koşullarına uygun şekilde hazırlanması önem taşıyor.