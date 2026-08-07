Antalya Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece ise 18-19 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar hafif esse de nem oranı düşük kalacak. Bu nedenle gün boyunca rahat bir hava koşulu sağlanacak.

Hava durumu, Antalya'nın yaz iklimine uygun şekilde sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemli. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Gün boyunca güneşli ve parçalı bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor.

İlerleyen günlerde hava durumu da benzer şekilde olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 28 derece civarında. 9 Ağustos Pazar günü ise 27-28 derece arasında olması tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 26-27 derece olması bekleniyor. Bu zaman diliminde hava koşulları genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışınlarından kaçınmak faydalı. Hafif, açık renkli giysiler giymek de iyi bir tercih. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumak önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek, vücudu nemli tutacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmak gerekir.

Antalya'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak olacak. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterince su içmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.