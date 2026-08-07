HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında, gece ise 18-19 derece olacak. Hafif rüzgarlı havada nem oranı düşük kalacak. Hava koşullarının rahat olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak ve bol su içmek, sağlıklı bir gün geçirmek için önem taşıyor. İlerleyen günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek.

Antalya Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece ise 18-19 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar hafif esse de nem oranı düşük kalacak. Bu nedenle gün boyunca rahat bir hava koşulu sağlanacak.

Hava durumu, Antalya'nın yaz iklimine uygun şekilde sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemli. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Gün boyunca güneşli ve parçalı bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor.

İlerleyen günlerde hava durumu da benzer şekilde olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 28 derece civarında. 9 Ağustos Pazar günü ise 27-28 derece arasında olması tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 26-27 derece olması bekleniyor. Bu zaman diliminde hava koşulları genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışınlarından kaçınmak faydalı. Hafif, açık renkli giysiler giymek de iyi bir tercih. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumak önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek, vücudu nemli tutacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmak gerekir.

Antalya'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak olacak. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterince su içmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazançlarının azalacağını belirten servisçiler belediye binasına girmeye çalıştıKazançlarının azalacağını belirten servisçiler belediye binasına girmeye çalıştı
YSK’dan dikkat çeken Yeni Parti kararıYSK’dan dikkat çeken Yeni Parti kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.