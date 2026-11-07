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Antalya Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'daki hava durumu 7 Kasım 2026 tarihi itibarıyla serin ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 20 derece civarındayken, akşam saatlerinde ise düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin katmanlı giyinmesi ve hafif üst giysi alması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek, parçalı bulutlu hava ve yağışlar bekleniyor. Hava koşullarını dikkate alarak aktivitelerinizi planlamak, keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak.

Antalya Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya hava durumu, 7 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ilginç ve değişken. Bugün Antalya'da serin ve bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif rüzgar dışarıda serin bir his yaratıyor. Öğle saatlerine yaklaşırken güneş bulutların arasından çıkıyor. Bu durum sıcaklık hissini artırıyor. Çoğu insan için huzur verici.

Dışarıya çıkacak olanlar hafif bir üst giysi almalı. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Soğuk hissini azaltmak faydalı olacaktır. Bugünkü hava durumu, dış mekan aktiviteleri için ideal değil. Ancak çiçek açan bahçelerde yürüyüş yapabilir ya da kafede oturabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri, sıcaklıkların 19-22 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Ara sıra yağışlar da bekleniyor. Önümüzdeki günlerde artan bulut örtüsü, akşam saatlerinde serin hava getirebilir. Rüzgarlı günler de geliyor. Açık havada geçireceğiniz zamanlar için önlemler almalısınız. Rahat, ama soğuk havaya hazırlıklı olmak lazım.

Dışarıda vakit geçirecekler, katmanlı giyinmeyi tercih edebilirler. Gündüz güneş açtığında rahatça dışarıda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde soğuyan havadan etkilenmemek için bu önemli. Yağışlı günler için şemsiye veya su geçirmeyen mont almak iyi bir fikir. Sıcaklık her gün değişse de, Antalya’nın güzellikleri ile dolu bir hafta geçireceğiniz kesin.

Günlerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak önemli. Antalya hava durumu gün içinde değişken olsa da, keyifli aktivitelere fırsat sunuyor. Hava raporlarını takip edin. Serin havanın tadını çıkaracak şekilde plan yapmayı unutmayın. Özel günlerinizi hava durumuna göre organize ederek huzurlu ve keyif dolu zaman geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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