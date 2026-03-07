HABER

Antalya Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü, güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7 ile 9 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 8, 9 ve 10 Mart tarihlerinde sıcaklıklar 8 ile 9 derece arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hafif kıyafetler uygun olurken, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Rüzgarın etkisi de göz önünde bulundurulmalı.

Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü, güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7 - 9 derece arasında seyredecek. Bu, Antalya'nın tipik Mart ayı havasına uygun bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 8 Mart Pazar günü, hava sıcaklıkları 8 - 9 derece civarında olacak. 9 Mart Pazartesi günü, sıcaklık 8 - 9 derece arasında tahmin ediliyor. 10 Mart Salı günü ise yine 8 - 9 derece civarında sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hafif kıyafetler yeterli olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olur.

Gün boyunca rüzgar hafif esecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalıdır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunulacak.

