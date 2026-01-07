Antalya Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu, kış mevsimine göre ılımandır. Hava keyifli geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8–9 derece olacak. Gökyüzü ise parçalı bulutlu görünümde kalacak. Bu serin başlangıca rağmen gün ilerledikçe hava ısınacak.

Öğle saatlerinde sıcaklık 15–16 dereceye yükselecek. Güneş zaman zaman kendini gösterecek. Bu saatler, açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12–13 dereceye düşecek. Geceye doğru ise 9–10 derece seviyelerine gerileyecek. Hafif bir serinlik hissedilecek. Akşam dışarı çıkacakların ince bir mont giymeleri faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu ılıman kalacak. Yağış beklenmiyor. Perşembe günü sıcaklık 7–8 derece civarında olacak. Yağmur geçişleri olabilir. Cuma günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 1–2 dereceye düşecek. Ancak yağış beklenmiyor. Cumartesi günü sıcaklık 5–6 derece civarında olacak ve yağışsız geçecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde serinliğe karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Gün içinde güneşli saatleri değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlamalıyız. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek ani değişikliklere karşı önlem almakta yarar var.