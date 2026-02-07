HABER

Antalya Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu geçecek. Öğleden sonra ise orta kuvvetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %89 civarında olacak. 8 Şubat Pazar günü bulutlu ve güneşli hava etkili olurken, 9 Şubat Pazartesi artan bulutlar görülecek. Hava koşulları ve düşük sıcaklıklar nedeniyle uygun giysiler tercih edilmeli, yağmurluk ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler önerilmektedir.

Simay Özmen

Antalya'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Öğle ve öğleden sonra orta kuvvetli yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %89 civarında olacak. Rüzgar saatte 11 km hızla esecek. Gün doğumu saati 07:55. Gün batımı ise 18:29 olarak tahmin ediliyor.

Antalya'da 8 Şubat Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. 9 Şubat Pazartesi günü artan bulutlar bekleniyor. 10 Şubat Salı günü ise çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak konfor sağlayacaktır.

