Antalya Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 7 Temmuz Salı 2026 tarihi için hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 24 ile 33 derece arasında değişecek. Nem oranı %51 civarında kalacak. Rüzgarın hızı ise saatte yaklaşık 24 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 24 ile 35 derece arasında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 25 ile 32 derece arasında değişebilir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Bu önlemler güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar vücutta susuzluğa yol açabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek önemlidir.

Antalya'da 7 Temmuz Salı 2026 tarihi için hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alması gerekir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemlidir.