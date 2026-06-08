Antalya Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 8 Haziran Pazartesi günü hava durumu, parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Sahil ve şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Ancak iç ve yüksek kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar sahil bölgelerinde 22 ile 28 derece arasında değişecek.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık aralıkları 21 ile 25 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenecek. Sıcaklıklar yine 21 ile 25 derece arasında değişecek. 11 Haziran Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Sıcaklıklar yine 21 ile 25 derece olarak kalacak.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmeniz faydalı olacak. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Islanmaktan kaçınmak için bu önlem önemlidir. Sahilde vakit geçirecekseniz, güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde deniz kenarında dikkatli olmakta fayda var. Denize girmemek en güvenli seçenek olabilir. Bu önlemler, Antalya'da geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirecektir.