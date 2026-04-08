Antalya Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 14 ile 19 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında kalacak. Öğleden sonra ise bu sıcaklık 19 dereceye kadar yükselecek. Bu durum, Antalya'nın Akdeniz iklimi için alışılmadık bir soğukluk anlamına geliyor.

Hava durumu raporlarına göre orta şiddette yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağışların sabah saatlerinde daha yoğun olabileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle, sabah saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmanızda yarar var.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar hissedilecek. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik yaşanabilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza ceket almak, günlük rahatlık sağlayabilir.

Yüksek nem oranı, sabah saatlerinde havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, 9 Nisan Perşembe günü hafif yağmurlu geçecek. 10 Nisan Cuma günü de benzer şekilde hafif yağmur bekleniyor. Bu günlerde şemsiye ve uygun kıyafet bulundurmanızda yarar var.

