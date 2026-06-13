Aracına sahte plaka taktı, yakalanınca "işimiz acildi" dedi

Olay, Aksaray-Konya Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mühendislik firması olan Lokman Ö. (40) taşımacılık işleri için kullandığı ve çekme belgeli olan kamyonetine, diğer çekme belgeli olan kamyonetinin plakasını taktı. Ardından sahte plaka taktığı kamyoneti Ramazan S. isimli personeline vererek malzeme getirmesini istedi.

ARACINA SAHTE PLAKA TAKTI BAHANESİ 'PES' DEDİRTTİ

Çekme belgeli kamyonette sahte plakayla trafiğe çıkıp malzeme alan Ramazan S., Konya yolundan şehir merkezi istikametine girdiği esnada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından emniyet haber merkezine alarm verdi. Plakanın sahte olduğu alarmı üzerine emniyet haber merkezi kamyonetin gidiş istikametini ekiplere bildirdi. Trafik Şubesi ekipleri bölgeye geçerek yaptığı araştırmada kamyoneti Tacin Mahallesi 101. Cadde üzerinde yakaladı. Araç üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri aracın sahte plakalı olduğunu ve çekme belgeli olduğunu tespit etti.

Öte yandan araç üzerinde takılı sahte plakanın da bir başka çekme belgeli kamyonete ait olduğu belirlendi. Yakalanan sürücü Ramazan S. ise basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Araç benim değil. Ben çalışanım. Nereden bileyim sahte plaka olduğunu. Ben işe gireli 1 hafta oldu, iş yerinin arabası. Mühendislik şirketinde çalışıyorum. Bu araçla sanayiden malzeme getiriyorum. Trafiğe çıkmıyordu yeni çıkarttık. Patron yönlendirdi beni" dedi.

"İŞİMİZ ACİLDİ YAPAMADIK"

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen mühendislik firma yetkilisi Lokman Ö. polis memurlarına plakanın APP plaka olduğunu ve sahte plakayı kendisinin taktığını belirterek, "Araç çekme belgeli, fabrikadan malzeme istediler. Sahte plakayı ben taktım. Profil gelecekti sanayiden. Acil profil istediler, işimiz acildi" dedi.

Sahte plakaları sökülen araç 1 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirilirken, sürücüye eski tarihli ehliyet kullanmaktan 4 bin 700 lira, araç ruhsat sahibine ise sahte plaka takmaktan 140 bin lira, çekme belgeli aracı trafiğe çıkarmaktan 46 bin lira olmak üzere toplam 190 bin 700 lira para cezası kesildi. Sürücü ve firma işletmecisi olay yerine çağırılan asayiş ekiplerince polis otosuna bindirilerek ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Sürücü ve firma işletmecisi hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır