Antalya Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 8 Ocak 2026 tarihinde yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17 derece, akşam ise 15 derece olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek ve nem oranı yüzde 77 civarında seyredecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız önemli. Serin havaya uygun giyinmek ve yağmurlu günler için hazırlıklı olmak gününüzü kolaylaştırabilir. Gelecek günlerde hava durumu değişiklik gösterecektir.

Devrim Karadağ

Antalya'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %77 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu Antalya'da yağmurlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olur. Serin hava nedeniyle uygun giyinmek önemlidir. Üşümemek için dikkat etmeniz gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Ocak Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek. Akşam ise sıcaklığın 9 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor.

10 Ocak Cumartesi günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece civarında, akşam ise 9 derece olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. 11 Ocak Pazar günü hava yine yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında bekleniyor. Akşam ise sıcaklık 10 derece civarında olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek.

Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olun. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk almalısınız. Serin günlerde uygun giyinmek de önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmanız fayda sağlar.

