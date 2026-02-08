Antalya Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurla geçecek. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52. Gün batımı ise 18:28 olarak hesaplanmıştır.

9 Şubat Pazartesi günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma görülecek. 10 Şubat Salı günü hava çok bulutlu olacak. 11 Şubat Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı %80 ile %85 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 ile 7 km/saat arasında tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız da önerilir. Nem oranı yüksek olacağından terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermeniz önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hava daha soğuk hissedilebilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmeniz önerilir.