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Antalya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında, gece ise 19 ile 22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar da benzer şekilde devam edecek. Öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması önem taşıyor. Koruyucu giysiler giymek ve bol su tüketmek, sıcak hava koşullarında sağlıklı kalmayı sağlayacaktır.

Antalya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Ağustos ayı iklimine işaret ediyor.

Önümüzdeki günler de benzer sıcaklıklar gösterecek. 10 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 28 dereceye yükselecek. 11 Ağustos Salı günü sıcaklık 27 derece civarında kalacak. 12 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşacak. Bu değerler, Antalya'nın yaz aylarındaki tipik sıcaklık aralıklarıyla uyumlu.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekecek. Gün ortasında güneş ışınları yoğunlaşır. Güneşe doğrudan maruz kalmamak önemlidir. Koruyucu giysiler giyilmesi faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler de tercih edilmelidir. Bu tedbirler, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak, konforlu gün geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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